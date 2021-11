Un gol per mettersi alle spalle un periodo difficile. Zaniolo ha rotto il ghiaccio contro i modesti ucraini dello Zorya e ora guarda con fiducia alle prossime partite della Roma.Pace fatta senza rancore, il patto è quello di remare tutti nella stessa direzione almeno fino al termine della stagione. Nicolò è troppo importante per una squadra che deve fare i conti con una rosa meno profonda rispetto alle concorrenti per il quarto posto.e vuole farne un pilastro della squadra anche per le prossime stagioni. L’idea era quella di rinnovare il contratto fino al 2025Il difficile avvio di stagione ha inciso in tal senso., sempre attenta ai possibili segnali che possono arrivare dalla Capitale.: sia Conte che Paratici sono due grandi estimatori del numero 22 giallorosso. E gli Spurs hanno bisogno di intervenire in profondità sul mercato già a gennaio. La Roma è ferma sulla propria posizione ma dovrà tornare a dialogare presto con l’agente di Zaniolo per evitare sorprese.