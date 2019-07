Dries Mertens ha parlato a Sky Sport della prossima stagione del Napoli: ''Mi fa molto piacere che il pubblico mi cerchi, mi aiutano molto. Spero di diventare il bomber all time del Napoli, sarebbe una bella cosa ed è un mio obiettivo".



RINNOVO - ''Non lo so, vediamo. Sto bene e per fortuna mi sento ancora molto giovane. Vedremo, per il momento penso solo a quest'anno".



SCUDETTO - ''Dobbiamo pensare a noi, lavorare e fare il massimo. Gli altri giocatori prima di me hanno portato il Napoli molto in alto, alcuni sono andati, altri sono arrivati. La Juve ha comprato Rabiot, Ramsey e De Ligt, sono molto forti ma noi vogliamo fare bene, mettendo tutto quello che abbiamo".



NUOVO ATTACCANTE - ''L'anno scorso ho giocato diversamente, più dietro la prima punta. Non sarebbe male se arrivasse un altro centravanti, anche per far riposare Milik in qualche partita".



MANOLAS - ''Manolas è molto forte, abbiamo perso Albiol che è stato molto importante. Quando è mancato due mesi l'anno scorso abbiamo fatto meno punti".



INSIGNE - ''Sta bene, è tranquillo, non devo dargli consigli. Non esce spesso, ha la sua vita e sta a casa con la famiglia. Siamo diversi sotto questo punto di vista ma in campo ci troviamo al meglio".



LUKAKU-INTER - ''Sarebbe un affare per l'Inter, è un grande giocatore, giovane, che può imparare ancora tanto, sarebbe un grande acquisto".



SARRI-RONALDO - ''Non lo so, per lui ho grande rispetto, mi ha fatto vedere il calcio in modo diverso. Adesso non tocca a me parlare degli altri, CR7 non ha comunque bisogno di imparare quasi niente. Vorrò sempre bene a Sarri, il calcio è così, è strano vederlo alla Juve ma non ho problemi con lui".



MIGLIORE ALLENATORE IN A - ''Non lo so. La Juve sulla carta è la più forte, adesso ha un nuovo allenatore, così come l'Inter. Noi invece abbiamo Ancelotti e possiamo fare bene''.