Genk-Napoli si chiude 0-0, al termine del match Dries Mertens è intervenuto a Sky Sport: "Dopo i tre punti con il Liverpool dovevamo prenderne altri tre importanti, abbiamo pareggiato ed è un peccato. Quattro punti comunque positivi? Sicuramente, grazie che lo dite, ma se venite nello spogliatoio vedete che ci sentiamo un po' male perché volevamo fare il nostro gioco e non ci siamo riusciti. Milik? L'ho già detto, è un grande giocatore e bisogna avere fiducia in lui: sarà di nuovo importante per questa squadra, l'ha dimostrato e lo dimostrerà ancora".