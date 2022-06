Dries Mertens, dal ritiro della sua nazionale, ha parlato così: “Futuro? Non so se sarà al Napoli o in un altro club. Dovrò saperlo per forza a breve, in tempi stretti. Io spero di restare al Napoli, ma non dico nient'altro. Ovviamente spero di rimanerci”. Rinnovo ancora possibil, quindi, tra i partenopei e il belga.