Dopo nove anni Dries Mertens non è più un calciatore del Napoli. Con 148 gol segnati con la maglia azzurra è entrato di diritto nella storia, diventando il miglior marcatore di sempre del Napoli. Lo stesso Mertens è oramai un napoletano acquisito, tanto che il sindaco Gaetano Manfredi ha deciso di concedergli la cittadinanza onoraria:



"Per tutto ciò che ha rappresentato, e rappresenta, per Napoli, per il legame speciale che ha saputo costruire con i napoletani, per aver deciso di conservare la sua casa nella nostra città: concederemo la cittadinanza onoraria a Mertens".