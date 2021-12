L'ultimo periodo per il Napoli ha avuto dei risvolti fortemente negativi. Dopo la partenza super e il primo posto momentaneo conquistato, sono arrivati troppi risultati negativi. Ultimo di questi il ko interno contro lo Spezia. In quella sfida a far discutere non è stato lo 0-1 in favore dei liguri, ma anche la sostituzione a fine primo tempo di Dries Mertens.



Al rientro negli spogliatoi, Luciano Spalletti ha annunciato il cambio del belga per l'ingresso di Petagna. Secondo quanto raccontato oggi dalla Gazzetta dello Sport, proprio Mertens e anche qualche altro compagno di squadra hanno manifestato esplicitamente dei dubbi riguardo questa sostituzione. La situazione ha creato un po' di freddo tra giocatore e allenatore. Nulla di irrisolvibile, però, con il chiarimento che potrebbe arrivare presto.