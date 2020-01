Secondo il Corriere dello Sport: "Mertens sembra abbia ridotto le proprie aspettative, non esige più un triennale ma gli basta un biennale e la garanzia, da De Laurentiis, che il Napoli resti competitivo, abbia intenzione di continuare a credere in se stesso, di puntare in alto, di inseguire lo scudetto o comunque di essere costruito attraverso una ambizione collettiva".