Il Napoli che si vedrà il prossimo anno potrebbe essere stravolto rispetto a quello attuale. Insigne andrà via ma ci sono altri calciatori storici in scadenza. Su tutti Ghoulam e Mertens.



Secondo quanto riportato oggi da Il Mattino, il contratto di Mertens non sembra essere più sostenibile per il Napoli. Il club azzurro ha un'opzione per rinnovare un altro anno ma De Laurentiis, a quanto pare, non la eserciterà. Il belga però vorrebbe, accetterebbe qualunque cifra per qualunque durata, firmerebbe in bianco.