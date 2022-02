Il Napoli prepara l'assalto alla vetta della classifica. Questa sera scenderà in campo all'Olimpico per affrontare e cercare di vincere contro la Lazio. La fase difensiva è di grande livello, con 18 reti incassate i partenopei sono il reparto arretrato meno battuto del campionato.



C'è da fare qualcosa in più lì davanti, dato che le reti messe a segno sono 47. Solo il quinto miglior attacco del torneo, alle spalle di Inter, Milan, Lazio e Verona. Servirà qualcosa in più lì davanti, soprattutto finalizzare le tante occasioni che si creano.