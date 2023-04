Per noi è un orgoglio vedervi giocare gare simili, in bocca al lupo ragazzi#NapoliMilan #UCL pic.twitter.com/cUz2xVIkoB — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) April 18, 2023

Un quarto di finale di Champions League tutto italiano quello tra Napoli e Milan, in programma tra pochi minuti allo stadio Maradona. Con l'Empoli sullo sfondo. Tutto vero, perché stasera: Di Lorenzo, Mario Rui, Zielinski e Spalletti da una parte - l'allenatore toscano ha chiuso la carriera da giocatore a Empoli - Bennacer e Krunic dall'altra.- Per celebrare questa curiosità,e stasera protagonisti nel derby italiano di Champions: "Per noi è un orgoglio vedervi giocare gare simili, in bocca al lupo ragazzi".