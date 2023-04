Grande squadra, grande mentalità. O forse no.. In Serie A si sta avviando verso il terzo scudetto della storia e da mesi il primo posto non è in discussione - a oggi sono arrivati a +14 sulla Lazio seconda - in Europa è tornato a casa dopo una sconfitta e un pareggio contro i rossoneri dopo aver fatto sognare i tifosi.- Questione di tradizione. Blasone. Storia. Arrivati a un certo punto il peso della maglia si sente, eccome.. Solo il Real Madrid ne ha vinte di più (14). Ancora? Con 11 finali è il secondo club ad averne giocate di più nella storia, insieme al Bayern Monaco; davanti ci sono sempre le Merengues a 17. Il Napoli era arrivato ai quarti di Champions per la prima volta nella storia.- Quindi, anche se l'esperienza internazionale dei giocatori in campo era più o meno simile - eccezione fatta per Giroud - a fare la differenze è stata (anche) la mentalità vincente della società. Dell'ambiente. Eppure la squadra di Spalletti aveva dimostrato di essere una delle migliori squadre europee: quattro gol al Liverpool, sei in due partite all'Ajax, miglior attacco della fase a gironi con 20 reti e altre cinque all'Eintracht Francoforte agli ottavi.. Una partita che i tifosi napoletani hanno 'preparato' a modo loro: la sera prima della partita più di 100 persone si sono piazzate sotto l'hotel dei rossoneri con l'obiettivo di non farli riposare in vista del big match. Cori, fischi, clacson e anche fuochi d'artificio, sperando di fare più rumore possibile. Non una grande strategia, al di là del risultato finale. Un provincialismo ambientale che rimpicciolisce il grande Napoli di Spalletti di fronte a un Milan he sorride e vola in semifinale di Champions. Con la mentalità di chi sa vincere.