Napoli-Milan vale un posto in semifinale di Champions League ma anche un grosso incasso per le casse del club che passerà il turno. Come riportato da La Gazzetta dello Sport sia azzurri che rossoneri sognano il colpo da 25 milioni in una notte: al vincitore andranno 12 milioni e mezzo di premio UEFA, a cui aggiungere altri bonus e l’incasso al botteghino dell’ipotetica semifinale.