Cresce l’attesa, domani saranno in campo Napoli e Milan allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta in vista dei quarti di finale di ritorno di Champions League. Secondo atto, dopo l’uno a zero dell’andata in favore dei rossoneri.

#NapoliMilan folla all’hotel Vesuvio: insulti contro Theo, il piano sicurezza e il ‘pericolo’ notturno VIDEO pic.twitter.com/ZiWM8B8gl8 — calciomercato.com (@cmdotcom) April 17, 2023

INSULTI PER THEO - Milan che è arrivato nel pomeriggio a Napoli, accolto da centinaia di tifosi milanisti e napoletani con prevalenza di azzurri all’esterno dell’hotel Vesuvio. Bersagliato Theo Hernández con cori e insulti. Situazione tutto sommato tranquilla, gestita dalle forze dell’ordine. Rumors parlano di tifosi del Napoli pronti ad irrompere durante la notte proprio all’esterno dell’hotel per disturbare i calciatori del Milan ma, al momento, tutto sembra essere sotto controllo.