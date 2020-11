Si gioca domenica sera alle 20:45 il big match dell'ottava giornata di Serie A: Napoli - Milan mette a confronto la capolista del campionato in casa della squadra di Gattuso, che al San Paolo potrebbe ottenere i tre punti per agganciare proprio il suo ex club storico in vetta alla classifica. Sulla lavagna scommesse le quote alte sull'«1X2» suggeriscono che sarà una partita equilibrata. Napoli avanti nel pronostico a quota 2,32, pareggio a 3,50, mentre i rossoneri, che al San Palo non vincono dal 2010 (con Gattuso e Ibra tra i rossoneri) si giocano a 3,00. Lo scontro tra big potrebbe favorire le inseguitrici. Sabato sera la Juventus sfida in casa il Cagliari ed è favorita a 1,35 e anche l'Atalanta è avanti nell'anticipo con lo Spezia a 1,45. A 1,73 la Lazio, che contro il Crotone cerca di mettere da parte il caso tamponi, argomento che ha animato la settimana di sosta dei biancocelesti. Da non sottovalutare la Roma, terza in classifica nonostante la sconfitta a tavolino con il Verona. La squadra di Fonseca ha qualche indisponibile di troppo, ma contro il Parma ha anche i precedenti a favore: i crociati hanno ottenuto solo una vittoria su 27 trasferte all'Olimpico. I giallorossi sono favoriti a 1,49. Grande equilibrio invece tra due squadre che stanno vivendo un ottimo inizio di stagione. Tra Verona e Sassuolo gli uomini di Juric sono sfavoriti e si giocano vincenti a 3,15, mentre i neroverdi possono continuare a sognare a 2,12. L'Inter, infine, deve rialzarsi. Le ultime due gare a San Siro si sono chiuse con la sconfitta nel derby contro il Milan e con il pareggio per 2-2 contro il Parma. A Conte serve un risultato importante contro il Torino: il segno «1» vale 1,35. RED/Agipro