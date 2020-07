Napoli-Milan è il posticipo domenicale della 32esima giornata di Serie A, la 13esima del girone di ritorno e come sempre Calciomercato.com vi offre la moviola live della gara che sarà diretta dal signor La Penna della sezione di Roma 1.



NAPOLI – MILAN ore 21.45

LA PENNA

PAGANESSI – MONDIN

IV: ABISSO

VAR: ROCCHI

AVAR: BINDONI



PRIMO TEMPO

9' Cartellino giallo per Di Lorenzo entrato in scivolata in contemporanea con Theo Hernandez. La palla schizza via e i due entrano a contrasto, ma il giallo è eccessivo.

20' Tutto regolare per il gol di Theo Hernandez con il Var che neanche interviene per controllare la posizione di fuorigioco. È infatti evidente la regolarità al punto che anche l'assistente non lo segnala all'arbitro.

34' Tutto regolare anche sul gol di Di Lorenzo che parte in posizione regolare, induce all'errore Donnarumma e poi insacca il tap-in.