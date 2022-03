Il big match della 28esima giornata è una vera e propria sfida-scudetto: il Milan fa visita al Napoli, chi vince fa un passo avanti verso la vittoria finale da contendere anche all'Inter. La gara di stasera sarà diretta da questo sestetto arbitrale:



Arbitro: ORSATO



Guardalinee: PRETI – GIALLATINI



IV: CAMPLONE



VAR: VALERI



AVAR: VIVENZI



Di seguito il riepilogo in diretta degli episodi da moviola:



Primo tempo:



5' - Bennacer scambia con Giroud, si porta avanti il pallone di ritorno e poi entra in contatto con Koulibaly. Il centrocampista era in anticipo, ma il difensore cerca di fermarsi. Il VAR non può intervenire in questo caso, è una situazione di campo. Pioli protesta e viene ammonito.