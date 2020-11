è il posticipo domenicale dell'8a giornata di Serie A che chiude il programma. Il big match è un'autentica sfida scudetto fra la formazione rossonera, capolista alla vigilia e a +3 proprio sugli azzurri che in caso di successo aggancerebbero la vetta della classifica.dovrà fare a meno di Victor, tornato infortunato alla spalla dagli impegni della nazionale, mentre(che non sarà in panchina per Covid, al suo posto) rinuncerà a Rafael Leao, infortunatosi alla cosica con il suo Portogallo Under 21.Il Napoli è imbattuto da 11 gare di Serie A contro il Milan (6V, 5N) e l’ultima squadra rimasta imbattuta contro i rossoneri per almeno 12 partite è stato il Napoli (1974-1979).Il Milan, invece, ha vinto solo una delle 14 sfide di Serie A giocate contro il Napoli al San Paolo nel XXI secolo (6N, 7P), ma quella volta in campo c'era proprio Ibrahimovic."Il Milan è la squadra che ha segnatoin questo campionato (16 gol), il Napoli è però la formazioneda dentro l’area (quattro). Napoli (19) e Milan (17.1) sono le due squadre che hanno tentato in media più tiri a partita nel corso di questa Serie A. Solo lo(sette) ha subito più gol del Milan da palla inattiva (sei) in questo campionato.ha affrontato quattro volte da giocatore una squadra allenata dain Serie A e ha sempre vinto, inclusa la prima sconfitta da allenatore per l’attuale mister del Milan nel massimo campionato arrivata nel settembre 2006 (0-2 per i rossoneri contro il Parma con gol di Seedorf e Kaká).Con un gol contro il Milan,(sei) potrebbe superare Maradona (sei) ed agganciare Luis Vinicio e Antonio Vojak (entrambi a quota sette), diventando uno dei tre giocatori ad aver segnato più reti contro i rossoneri in Serie A con la maglia del Napoli. L’attaccante del Milan,ha trovato il gol in tutte le prime cinque presenze di questa Serie A: nell’era dei tre punti a vittoria, solo tre giocatori hanno segnato in tutte le prime sei presenze stagionali (Gabriel Batistuta nel 1994/95, Christian Vieri nel 2002/03 e Krzysztof Piatek nel 2018/19).- Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Insigne, Mertens, Politano; Lozano​- Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemakers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.