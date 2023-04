A partire dalle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta si sfideranno nel big match della 28esima giornata di Serie A i padroni di casa del Napoli e il Milan nel primo dei tre confronti (gli altri due validi per i quarti di finale di Champions League) fra le due formazioni in questo mese di aprile. Ecco alcune statistiche e curiosità.



È dalla stagione 1989/90 che Napoli e Milan – che si troveranno di fronte anche in Champions League – non si affrontano almeno quattro volte nella stessa annata: in quel caso gli azzurri vinsero il primo match di campionato e poi registrarono un pareggio e due sconfitte negli altri tre tra Serie A e Coppa Italia.