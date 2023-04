Martedì 18 aprile alle 21 Napoli e Milan si sfidano per un appuntamento più che decisivo per le stagioni di Spalletti e Pioli: il primo può continuare a far sognare la tifoseria azzurra che non ha nessuna intenzione di accontentarsi di dominare il campionato, il tecnico rossonero può invece riscattare una Serie A vissuta al di sotto delle aspettative per i campioni d’Italia, centrando la semifinale di Champions League. Si riparte dall’1-0 di San Siro firmato Bennacer, ma nella gara di ritorno al Maradona i campani avranno Osimhen pronto a dire la sua per ribaltare il risultato del primo round. La presenza del nigeriano è puro ossigeno considerando che Spalletti dovrà fare a meno di Kim ed Anguissa, mentre Pioli dovrebbe confermare l’undici che si è imposto all’andata. Le quote sulla lavagna scommesse sulla gara danno i campani in vantaggio nei pronostici visto che il segno 1 è proposto a quota 1,76, ma al Milan vanno bene sia il pareggio a 3,65 che il segno 2 a 4,75. Ecco perché i pronostici sul passaggio del turno fanno sorridere i tifosi rossoneri. Chi conquisterà un posto in semifinale? Le quote sul testa a testa tutto italiano danno i rossoneri avanti in Champions League a 1,70, mentre il Napoli si gioca a 2,08. Situazione meno scomoda per il grande ex di Napoli e Milan Carlo Ancelotti, che con il suo Real Madrid sfida il Chelsea dopo aver vinto 2-0 in casa. Lampard peraltro non è riuscito a far cambiare marcia ai londinesi e ha perso 3 partite su 3 contro Real Madrid, Wolverhampton e Brighton. I Blancos si giocano in semifinale a 1,07, mentre la rimonta del Chelsea vale 7,25.