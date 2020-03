Come riporta La Repubblica: "In questo caos, si intravedono nuove linee di austerità. Gli ingaggi saranno più contenuti. Da ridiscutere o limare l’accordo con Mertens, improbabile il rinnovo di Milik per una grana con Nike, stesso sponsor della nazionale polacca, possibile con Zielinski. Il futuro dovrà recuperare etica e buonsenso. Le parcelle plurimilionarie ai mediatori portano il calcio ad implorare aiuti in nome del virus. Brutta scena. Con tanti club in affanno, l’esemplare bilancio solido legittima De Laurentiis a tentare una difficile rivoluzione".