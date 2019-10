Repubblica analizza la questione del rinnovo contrattuale di Arek Milik con il Napoli: "Il polacco invece il contratto con il Napoli ce l’ha già, fino al 30 giugno del 2021, anche se ha chiesto a Aurelio De Laurentiis un sostanzioso ritocco verso l’alto: da 2.5 a 4.5 milioni, senza essere per il momento preso in considerazione. Ma alla vigilia della trasferta di oggi con la sua Nazionale, in Lituania, il numero 99 azzurro ha motivato il suo periodo negativo con altre spiegazioni. « Nella scorsa stagione ho giocato in ogni partita, poi sono tornati di nuovo i problemi di salute e ho perso il mio posto in squadra. C’è molto turn over ed è difficile indovinare se partirai o meno titolare: non ha senso cercare scuse, bisogna conquistarsi la maglia, non ho influenza sulle scelte di Ancelotti. La concorrenza con Llorente non c’entra: è utile, il mio nuovo compagno di reparto mi può insegnare tanto, con la sua esperienza»"