L’attaccante polacco del Napoli Arkadiusz Milik ha un contratto che andrà in scadenza nel giugno del 2021 (o al termine della prossima stagione), ed è il protagonista di un lungo focus del Corriere dello Sport. Il Napoli gli ha offerto il rinnovo su cifre rispettabili, come possono essere quattro milioni netti all’anno.



Risposte interlocutorie ce ne sono state, sino a quando il polacco non ha invocato il time out. Milik piace in Inghilterra, in Germania e in Spagna, vive nella condizione di chi può alimentare nuovo interesse. Ma ha voglia di aspettare altro: perché se Mertens non dovesse restare, allora si potrebbe persino costruire uno scenario invitante.