Juve su Arek Milik. Tutto vero, ma per il momento l'opzione rappresentata dal polacco è tenuta in seria considerazione sostanzialmente per il 2021. Quando Milik potrebbe liberarsi a parametro zero nel caso in cui non trovasse l'accordo per il rinnovo con il Napoli e allo stesso tempo preferisse aspettare ancora una stagione. Per il presente, infatti, bisognerebbe ragionare con Aurelio De Laurentiis: mai facile.