Arek Milik è prossimo a lasciare il Napoli. Il centravanti polacco non rientra più nei piani della società dopo il rinnovo non accettato dallo stesso giocatore. È tempo di cambiare aria, con la Juve che lo ha seguito attentamente in questi ultimi mesi.



I bianconeri però non sono disposti ad arrivare a Milik alle condizioni del Napoli, così è già balzata in mente l'idea di ingaggiarlo a parametro zero dalla prossima stagione. Ma l'ex Ajax non vuole aspettare una stagione ai margini, considerando soprattutto l'arrivo degli Europei e quindi la possibilità di restare fuori dai convocati.



Per questo motivo ecco che si fa viva l'ipotesi Roma. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Milik potrebbe accettare la destinazione giallorossa per mettersi in gioco. Si pensa al maxi scambio, includendo nell'affare Hysaj, Veretout e forse anche Under (anche se quest'ultimo al momento è l'alternativa a Boga).