Il futuro di Arek Milik sembra essere sempre più lontano da Napoli. L'indiscrezione di oggi lo porta addirittura ad indossare la maglia dell'acerrima nemica di tutti i napoletani, la Juventus.



A quanto pare Maurizio Sarri cercherebbe proprio il polacco come nuovo centravanti per il prossimo anno. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Agnelli è pronto per accontentare il tecnico toscano dando il suo ok per procedere con l'operazione. Paratici si sarebbe mosso ed avrebbe ricevuto risposte positive dall'entourage dello stesso Milik.



L'affare sembra quindi fattibile, con il giocatore che potrebbe spostarsi a Torino, anche se è ancora tutta da imbastire la trattativa con De Laurentiis.