Come racconta il Corriere dello Sport: "A Istanbul con furore: perché a Cristiano Giuntoli non è mai andata veramente giù l’occasione Under. Ci era arrivato vicinissimo, poi la Roma si è catapultata sul talento del Basaksehir e il rimpianto è rimasto lì a covare. Ora al Trabzonspor c’è Abdulkadir Omur, compirà venti anni a giugno, è centrocampista titolare della nazionale under 21 turca, piace anche al Liverpool e al City e dunque rischia di diventare una sfida ad altissimi livelli. Ma viene ritenuto una proposta interessante, da (in)seguire o comunque da tener presente, prima che diventi inavvicinabile"