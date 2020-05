Secondo Il Mattino: "E nel resto, due nomi su tutti: Ilicic e Zapata. Il primo sarebbe il preferito di Ringhio, il secondo in cima ai pensieri di De Laurentiis fin dall'estate scorsa. L'Atalanta non è un club facile con cui chiudere affari C'è un altro nome nell'agenda di Giuntoli: Jérémie Boga, l'ala sinistra del Sassuolo, conteso anche dalla Roma. Il vero sogno nel cassetto è Ciro Immobile: per il gioco di Gattuso, l'ideale. Ma nonostante i rapporti idilliaci tra De Laurentiis e Lotito, si fatica a pensare che la Lazio possa aprire alla cessione di uno degli idoli del suo tifo".