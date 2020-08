Dopo l'acquisto di Victor Osimhen, il Napoli ha bisogno di cedere Arek Milik, altrimenti il polacco resterà ai margini la prossima stagione ed andrà in scadenza liberandosi a parametro zero. Sul piatto ci sono comunque due trattative, con la Roma e con la Juventus. Il giocatore arriverebbe in giallorosso in uno scambio con Ünder.



De Laurentiis valuta MIlik 40 milioni, la Roma valuta Ünder 30 e servirebbe un conguaglio di 10 milioni, cifra che i giallorossi associano ad Alessio Riccardi, centrocampista classe 2001. Milik è la prima scelta per la Roma, in attesa di capire cosa deciderà Edin Dzeko. Al momento ci sono contatti quotidiani tra Fienga e De Laurentiis e c'è la volontà di trovare un punto di incontro. Lo riporta il Corriere dello Sport.