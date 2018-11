Come riporta Il Mattino, tra 15 giorni Alex Meret sarà regolamente arruolabile. Ancelotti potrebbe utilizzarlo in occasione del match contro il Frosinone in programma l'8 dicembre. Il portiere ieri è stato visitato a Milano dal professor Castagna per un fastidio alla spalla avvertito nei giorni scorsi, da collegare presumibilmente a una vecchia infiammazione accusata già durante lo scorso campionato: nessun problema relativo all’infortunio per la frattura al terzo medio dell’ulna sinistra subito l’11 luglio.