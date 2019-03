Secondo la Gazzetta dello Sport, incerto il futuro di Mertens a Napoli: "L’attuale contratto ha scadenza giugno 2020 e, al momento, non ci sono segnali da parte della società per un nuovo incontro per ridiscutere l’accordo. L’impressione è che se ne riparlerà a fine stagione. Intanto, Mertens ha chiarito la sua posizione: «Non so ancora nulla del mio futuro, ho ancora un anno di contratto, poi si vedrà. La Cina? No, qui sto bene, non voglio andare via», confermando la sua volontà di rinnovare ancora per qualche anno"