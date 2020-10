Il tempo è scaduto, le porte del calciomercato si sono chiuse ieri alle ore 20:00. Da lì non è mai passatoe neanche il suo procuratore per concludere il trasferimento verso una squadra che non fosse il. Il polacco resterà in azzurro, da separato in casa. Questa situazione oramai la vive da qualche settimana, da quando è rientrato dagli impegni con la Polonia. Eppure il Napoli era stato chiaro, era arrivato il momento della cessione a tutti i costi perchédi Gennaro Gattuso che al suo posto ha accolto Victor Osimhen.- Il vero grande obiettivo dinegli ultimi mesi è stato quello di indossare la maglia della. Ma con l'arrivo di Pirlo sulla panchina bianconera sono cambiate le cose, il polacco è diventato l'ultima scelta. Il Napoli non poteva attendere a lungo, così è nata l'alternativa. Milik, però, aveva solo la Juve nei suoi pensieri e i primi momenti haQuando però il suo entourage gli ha fatto capire che sarebbe stata l'unica soluzione per continuare a giocare, allora l'ex Ajax ha accettato la Roma, anche di fronte all'importante offerta di 5 milioni di euro per cinque anni. Sembrava tutto fatto, con tanto di visite mediche, ma quel famoso episodio delle multe arretrate (il caos dell'ammutinamento post Napoli-Salisburgo) ha fatto emergere dei cavilli che non hanno consentito l'addio del giocatore.- Non c'era solo lainteressata adhanno pensato a lui per completare il reparto offensivo, così come il, per parlare di Premier League. Ma la Fiorentina ha qualche problema di troppo in attacco, conche non è un centravanti fisico epecca ancora di troppa inesperienza. Negli ultimi giorni c'è stata un'accelerata importante della Fiorentina, che ha trovato anche l'accordo con il Napoli per unTutto è stato bloccato, però, perché Milik non ha mai aperto ad un trasferimento alla, sentendosi più grande degli obiettivi della Viola.- Oradovrà affrontare il destino già scritto: rUn primo allontanamento c'è già stato, quando sabato mattina è tornato in Polonia, mentre il resto della squadra ha iniziato a vivere la complicata situazione dell'isolamento fiduciario a causa del Covid-19. Le strade sono oramai divise e non si può tornare indietro. Il tutto però è scaturito da un comportamento mai chiaro del giocatore, al qualeIl Napoli contava sulla riconoscenza da parte di Milik, dato che lo ha atteso e reintegrato al meglio dopo i due infortuni importanti. Invece oggi per lui si avvicina sempre più la scadenza del contratto, con De Laurentiis che difficilmente riuscirà a guadagnare qualcosa da una sua partenza.. Non sarà facile, però Milik dovrebbe avere tutto l'interesse di questo mondo dato che a giugno ci saranno glie restare per un anno fermo vorrebbe dire rinunciare a qualcosa di molto importante.