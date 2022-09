Tuchel parla di Kepa. L'allenatore del Chelsea fa il punto sul portiere spagnolo, cercato dal Napoli nel mercato: "Quest'estate ha valutato altre opzioni, ne eravamo a conoscenza. Però non erano soddisfacenti né per lui, né per noi e quindi è rimasto. Sono molto contento, gli ho sempre detto che volevo restasse qui".