Il Napoli nell'ultima settimana è stato costretto ad allenarsi con pochissimi giocatori, arrivando a stento a 10 elementi più tre ragazzi provenienti dal settore giovanile. Ma Gattuso in questi giorni ha ritrovato un po' tutta la squadra.



Il ritorno di Insigne e Mertens era previsto per oggi, con la giornata di ieri che gli era stata concessa di riposo. Ma, come scritto dalla Gazzetta dello Sport, nel pomeriggio di ieri erano già al Centro Tecnico di Castel Volturno. Un po' a sorpresa la loro presenza, ma è un gesto che vuol dire tanto, da leader di questa squadra quali sono.