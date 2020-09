Nessun giocatore del Napoli è risultato positivo ai tamponi per il Coronavirus. Tutti tranne il nuovo acquisto Andrea Petagna, di rientro dalla Sardegna. L'attaccante ex Spal non ha preso parte al ritiro a Castel di Sangro dato che doveva rispettare la quarantena a casa dopo la positività riscontrata in seguito al primo tampone.



In queste due settimane si è sottoposto ad altri due tamponi, entrambi risultati negativi. L'idea era quella di fargli raggiungere la squadra in questi ultimi giorni di ritiro tra ieri e oggi. Ma così non sarà. Il Napoli preferisce tenerlo ancora un po' "a riposo" per poi accoglierlo per la prima volta a Castel Volturno la settimana prossima quando si aggregherà alla squadra.