Tanta attenzione sul nuovo difensore centrale in casa Napoli, non si attende altro che scoprire chi sarà l'erede di Kim. Nel frattempo c'è da tener d'occhio anche altri movimenti in entrata. Come ad esempio a centrocampo, dove servirà un nuovo innesto al posto di Ndombele. C'è anche Demme in uscita e proprio per sostituire quest'ultimo il Napoli segue con grande attenzione Lucas Tousart. Rudi Garcia ieri in conferenza stampa ha parlato del prossimo centrocampista del Napoli: "Maxime Lopez non è il profilo che cerchiamo. Tousart? Forse sì".



LA STRATEGIA - Una conferma importante da parte di Rudi Garcia che vorrebbe ritrovare il classe '97 francese: lo ha allenato per 6 mesi al Lione, quando proprio un suo gol fu determinante per l'approdo in semifinale di Champions eliminando la Juventus nel 2020. Avviati i primi contatti con l'Herta Berlino, dove potrebbe andare a giocare Demme. Le due operazioni però dovrebbero essere slegate. Da definire la formula, con il Napoli che vorrebbe procedere con un prestito con diritto di riscatto, un po' come accaduto per Ndombele (ma a cifre nettamente inferiori), così da poter valutare il calciatore nel corso della stagione. Un indizio in più che porta Tousart lontano dalla Germania è la mancata convocazione per il ritiro dell'Herta. De Laurentiis sonda il terreno e prepara il secondo innesto, dopo il ritorno di Gollini.