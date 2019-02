Secondo la Gazzetta dello Sport, è pronta la rivoluzione in casa Napoli: "Non andrà via soltanto Hamsik, che il prossimo luglio compirà 32 anni. Il Napoli potrebbe valutare l’idea dello svecchiamento, a fine stagione. In discussione ci saranno i rinnovi di Dries Mertens e José Callejon, entrambi del 1987 e prossimi al compleanno: a giugno, entrambi avranno 32 anni e ci sarà da ridiscutere gli accordi col club. All’inizio della nuova stagione, invece, Raul Albiol ne avrà 34 e resta da capire se la tentazione di finire la carriera in Spagna resterà tale o qualcosa di concreto. A Mertens e Callejon, che hanno il contratto in scadenza nel 2020, non verrà negata la possibilità di andare altrove. Per l’attaccante belga c’è sempre la clausola di 28 milioni di euro che potrebbe essere rivista dinanzi ad un’offerta inferiore, ma accettabile. Nella scorsa estate si prospettò la possibilità che l’attaccante belga potesse andare via, ma nessuna richiesta ufficiale è mai arrivata in sede"