Non si sgonfia il caso Insigne al Napoli. C’è ancora ampia distanza sulle cifre sul rinnovo tra il campione d’Europa e la società azzurra:A queste condizioni l’operazione si fa sempre più in salita anche se tra le parti c’è un confronto continuo anche nelle ultime ore. De Laurentiis è convinto che alla fine Lorenzo cederà accettando le nuove condizioni azzurre ma il rischio di un addio è ormai dietro l’angolo.Qualcosa sta cambiando nella testa di Insigne a livello di aspettative e potenziali progetti futuri. Il Napoli è casa sua e nelle sue vene scorre sangue azzurro, ma la tentazione di uscire dalla comfort zone e imporsi anche in un’altra piazza si sta facendo sempre più grande.perché non vuole portare avanti manovre di disturbo al Napoli. Maldini e Massara hanno avuto dei confronti con il suo agente e per questo motivo il club rossonero non va escluso totalmente da una possibile corsa.settimana.