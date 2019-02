Il Dalian ha centrato il colpo Marek Hamsik, ma ci ha provato anche per Dries Mertens. A rivelarlo è Tuttosport: "E’ un addio anticipato, consumato alla viglia della prima sfida senza l’uomo che ha riscritto tutti i record della storia del Napoli e con in campo un altro leader come Mertens che, anche lui, era finito nel mirino dei cinesi del Dalian. I cinesi volevano piazzare il doppio colpo, garantendo ad Hamsik un ingaggio triennale da quasi 10 milioni a stagione ed a Mertens lo stesso triennale ma da quasi 15 milioni annui. L’ostacolo è stato sempre lo stesso: i 25 milioni richiesti da De Laurentiis non sarebbero stati pagati cash per le solite problematiche dovute al controllo dei capitali in Cina"