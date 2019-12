Il futuro con la maglia del Napoli è sempre più incerto per Dries Mertens. Una clausola per l'estero fa tremare i tifosi partenopei, tanto affezionati a quello che per loro è diventato "Ciro".



Dieci milioni di euro, è questo il prezzo fissato per l'estero. Ma a quanto pare non si tratta solo del Borussia Dortmund. Dalla Germania infatti arriva un altro club che sembrerebbe essere pronto a strappare il belga al Napoli. Si tratta del Bayern Monaco, come riporta l'edizione odierna de' Il Mattino. Non mancano estimatori anche in Premier, con l'Arsenal di Arteta che strizza l'occhio in casa Napoli.



L'obiettivo di Mertens sembrerebbe quello di restare ancora ai piedi del Vesuvio, ma c'è bisogno di trovare un accordo il prima possibile. Anche perché l'estero chiama, una nuova esperienza è pronta ad accoglierlo a braccia aperte.