Non c’è solo Insigne in scadenza di contratto col Napoli. Come ricorda Il Mattino, anche Malcuit, Ghoulam, Ospina e Mertens saranno liberi dal 30 giugno e l’obiettivo di De Laurentiis è abbattere il monte ingaggi. Possibile che anche al belga venga proposto un rinnovo al ribasso.