L'America punta il campionato italiano. Come annunciato dall'ex presidente MLS Di Cuollo, il Toronto FC ha individuato 4-5 calciatori in Serie A che poteva fare al caso del club canadese. Uno di questo era Lorenzo Insigne, che da luglio sarà un nuovo calciatore, appunto, del Toronto FC.



Stando a quanto riporta Il Mattino, il sogno americano sarebbe quello di portare la coppia Insigne-Mertens. Il belga è in scadenza con il Napoli. C'è un opzione da parte degli azzurri per il rinnovo di un altro anno, ancora non esercitata. Lo stesso calciatore sarebbe disposto a ridurre il proprio ingaggio pur di restare. Intanto però ci sono le sirene americane: Manning, presidente del Toronto FC, prepara l'assalto a Mertens. Un colloquio sembrerebbe esserci già stato ma Dries avrebbe rinviato il discorso a fine campionato.