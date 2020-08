Tra i nomi in uscita in casa Napoli c'è quello di Arek Milik. Il contratto del centravanti polacco scadrà il prossimo 30 giugno 2021. La cessione, però, sarà imminente, con il Napoli che ha già acquistato Victor Osimhen per sostituirlo.



Il club che sta seguendo da tempo l'ex Ajax è la Juventus. Ma non ci sono solo i bianconeri: secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, Milik avrebbe già un accordo verbale sia con la Juve che con l'Atletico Madrid. Nel caso in cui non dovesse concretizzarsi il suo trasferimento a Torino, allora si proverà a chiudere con i Colchoneros per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Una cosa è certa: Milik vuole andare via per non restare un anno ai margini di un progetto.