Come racconta la Gazzetta dello Sport: "Cristiano Giuntoli è molto attivo in questo periodo, ha già individuato i profili necessari per rendere più competitivo l’organico. Il primo nella lista del diesse è Hirving Lozano. Ormai il suo nome non è più una novità nelle cronache napoletane, anzi, è quello più ricorrente. L’attaccante messicano del Psv Eindhoven ha già convinto tutti, persino il presidente che è pronto a pagare i 40 milioni di euro richiesti dal club olandese. Giuntoli sta lavorando ad operazioni diverse che conducono a Pablo Fornals, centrocampista del Villarreal; a Nathan Ake, difensore del Bournemouth; a Valentino Lazaro, centrocampista eclettico dell’Herta Berlino. Sul fronte italiano, Giuntoli segue anche Lazzari della Spal e Kouame del Genoa. L’ultimo nome è quello di Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina. Nello scorso weekend, il giocatore è stato a Napoli, in compagnia della famiglia e della fidanzata alla quale ha chiesto di sposarlo durante la festa organizzata in un ristorante che affaccia sul golfo di Pozzuoli. Insomma, c’è più di qualche indizio che autorizza a pensare che Veretout sarà un probabile acquisto del Napoli"