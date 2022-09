Non solo Alex Meret. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha intenzione di blindare i punti fermi della squadra di Spalletti. Come Stanislav Lobotka, tra i migliori in questo avvio di stagione, con contratto in scadenza nel 2025. E come Rrahmani e Di Lorenzo. L'idea è di rinnovare i contratti dei giocatori fino al 2027.