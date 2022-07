Ospina ha detto addio, Meret sarà il nuovo portiere titolare del Napoli che verrà. A lui chiaramente bisognerà affiancare un secondo, uno che lavori da vice ma che possa essere pronto nel momento in cui verrà chiamato in causa.



Tracciata la strada, il vice Meret dovrà essere un portiere di esperienza. Due le piste in piedi, ovvero quella di Sirigu, svincolato, e di Tatarusanu, del Milan. Con quest'ultimo bisognerebbe trattare con i rossoneri, mentre per l'ex Genoa si fa avanti la concorrenza della Lazio. Lo riporta oggi Il Mattino.