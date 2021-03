Il prossimo anno ci saranno diversi cambiamenti in casa Napoli. A partire dall'allenatore, con Gattuso che saluterà. Anche la rosa subirà dei cambiamenti e gli occhi del club partenopeo sono finiti in casa Verona, dove ci sono ben due giocatori e l'allenatore che sono seguiti con interesse.



Il Napoli ha presentato un'offerta da 10 milioni di euro per portare Zaccagni in azzurro. Cifra accettata dal Verona, ora si aspetta solo il "sì" da parte del giocatore. Giuntoli, però, non sembrerebbe essersi fermato a Zaccagni. Piace Barak e il ds del Napoli è pronto ad offrire più o meno la stessa somma anche per lui, con l'obiettivo di sostituire il posto vuoto che lascerà Bakayoko. Questo doppio obiettivo potrebbe aprire la porta a Juric per la panchina del Napoli. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.