Questa sera, in Europa League contro la Real Sociedad, avrà una nuova occasione per impressionare Gattuso, ma Diego Demme resta un giocatore da monitorare in chiave mercato nel Napoli. Il calciatore italo-tedesco, arrivato soltanto nel gennaio scorso, ha pagato il recente cambio di modulo e a gennaio potrebbe chiedere di essere ceduto se non riuscisse a trovare spazio con continuità.