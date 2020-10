Il Napoli domani sera sarà impegnato nella difficile trasferta di Europa League in Spagna contro la Real Sociedad. Il giocatore più rappresentativo degli iberici è senza dubbio il fantasista classe ‘97 Mikel Oyarzabal autore di 4 gol e 2 assist nelle prime 7 partite stagionali. Il talento spagnolo avrebbe potuto giocare questa partita a maglie invertite, come rivelato dal suo agente Francesco di Frisco che ha parlato così a RadioKissKiss: "A maggio 2017 eravamo in contatto col Napoli, il club azzurro ha provato a prendere il ragazzo, ma la trattativa è rimasta tra noi, le due società non hanno mai trattato. Mi sarebbe piaciuto vederlo giocare in Italia, non è successo finora non sapremo se accadrà in futuro".