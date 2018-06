L'affare tra Napoli e Manchester City per Jorgihno non è tramontato, anzi. Secondo quanto riporta Sky Sport il City ha rilanciato, proponendo una nuova formula: oltre ai 50 milioni già messi sul piatto, la società inglese ha aggiunto nel pacchetto l'ucraino Oleksandr Zinchenko, classe '96 dei citizens che ha giocato l'ultima stagione in prestito al PSV Eindhoven e pallino di Cristiano Giuntoli.