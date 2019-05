Il Napoli è già a lavoro per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Di Lorenzo ma non solo, perché il club azzurro, come riporta Sky Sport, è tornato a parlare anche di Jordan Veretout. Il centrocampista della Fiorentina piace da tempo al Napoli e nelle ultime ore ci sono stati contatti positivi. L'agente del giocatore è Mario Giuffredi, lo stesso di Di Lorenzo che oggi ha svolto le visite mediche.